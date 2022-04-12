Bayern Münih - Villarreal | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Villarreal rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BAYERN MÜNİH - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başlama düdüğü 22.00'de çalan Bayern Münih - Villarreal maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez, Sane, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Musiala, Lewandowski
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Moreno, Danjuma