Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Villarreal | CANLI

Bayern Münih - Villarreal | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 21:58
Bayern Münih - Villarreal | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Villarreal rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BAYERN MÜNİH - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 22.00'de çalan Bayern Münih - Villarreal maçı Exxen'de canlı yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez, Sane, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Musiala, Lewandowski

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Moreno, Danjuma

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