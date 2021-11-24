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Manchester City PSG maçı CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. A Grubunda Manchester City sahasında Fransız temsilcisi PSG ile karşı karşıya geliyor. Etihad   Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Manchester City - PSG maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:00
Manchester City PSG maçı CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Günün önemli maçında Manchester City sahasında Fransız temsilcisi PSG ile karşı karşıya geliyor.

Etihad Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

MANCHESTER CITY PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City PSG Şampiyonlar Ligi maçı, 24.11.2021 Çarşamba saat 23.00'te başladı.

İLK 11'LER
MANCHESTER CITY - Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Zinchenko, Rodri, İlkay Gündoğan, Mahrez, Bernardo Silva, Sterling
PSG - Navas, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes, Paredes, Gueye, Herrera, Messi, Neymar, Mbappe

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