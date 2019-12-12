Borussia Mönchengladbach - Medipol Başakşehir | CANLI - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Borussia Mönchengladbach - Medipol Başakşehir | CANLI

, J Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi ’a konuk oluyor. Gruptan çıkma şansı devam eden temsilcimiz, Alman rakibini yenmesi halinde tur atlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.

, gruplarındaki son maçını Almanya'da Mönchengladbach ile yapıyor. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan temsilcimizin üst tura çıkmak için mutlaka galibiyet alması gerekiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

17' M´gladbach Denis Zakaria ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

11' İrfan Can'ın ceza sahası içerisine doğru Crivelli'ye gönderdiği arapasında Mönchengladbach savunması araya girdi.

1' Maç başladı

GLADBACH-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HANGİ KANALDA?

Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalıyor. Müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER:

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo.

Medipol Başakşehir: Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli.

EKSİK OYUNCULAR...

Medipol Başakşehir'in kadrosunda önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, , Robinho ve Uğur Uçar, yarın forma giyemiyor. İstanbul ekibinde, UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı.

ÖNEMLİ NOTLAR

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için ile final niteliğinde bir maç oynuyor. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 23:22
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