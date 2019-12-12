Borussia Mönchengladbach - Medipol Başakşehir | CANLI
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’a konuk oluyor. Gruptan çıkma şansı devam eden temsilcimiz, Alman rakibini yenmesi halinde tur atlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçını Almanya'da Mönchengladbach ile yapıyor. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan temsilcimizin üst tura çıkmak için mutlaka galibiyet alması gerekiyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
17' M´gladbach Denis Zakaria ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.
11' İrfan Can'ın ceza sahası içerisine doğru Crivelli'ye gönderdiği arapasında Mönchengladbach savunması araya girdi.
1' Maç başladı
GLADBACH-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HANGİ KANALDA?
Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalıyor. Müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER:
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo.
Medipol Başakşehir: Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli.
EKSİK OYUNCULAR...
Medipol Başakşehir'in kadrosunda önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar, yarın forma giyemiyor. İstanbul ekibinde, UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamadı.
ÖNEMLİ NOTLAR
TUR İÇİN GALİBİYET ŞART
Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynuyor. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 23:22
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
-
Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
Borussia Mönchengladbach - Medipol Başakşehir | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.