Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları ile devam ediyor... İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Manchester City, rövanş maçında sahasında Schalke'yi konuk ediyor. İngiliz ekibi skor avantajını kullanarak adını çeyrek finale yazdırmanın peşinde... Schalke 04 ise İngiltere'de sürpriz bir skorla ayrılarak Devler Ligi hayalini sürdürmek istiyor. Peki bu kritik ve seyir zevki yüksek geçmesi beklenen karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve kanalda? İşte yanıtı...

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MANCHESTER CITY - SCHALKE 04 MAÇIN 11LERİ



Manchester City XI: Ederson, Walker, Danilo, Sterling, İlkay, Aguero, Laporte, Leroy Sane, Bernardo Silva, David Silva, Zinchenko

Schalke 04 XI: Fahrmann, McKennie, Serdar, Bentaleb, Konoplyanka, Stambouli, Burgstaller, Oczipca, S. Sane, Bruma, Embolo

HANGİ TAKIM NASIL TURLAR?

Bu maçta Manchester City'e galibiyet için her galibiyet ve beraberlik yetiyor. Bunun yanında 1-0 ve 2-1'lik mağlubiyetler de Manchester City'e yarıyor. Schalke'nin tur atlamak için 2 farklı galibiyete ihtiyacı var. Ancak 4 ya da daha fazlasını atması durumunda tek farklı galibiyetler de Schalke'ye yarıyor.