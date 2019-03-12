Manchester City - Schalke 04 CANLI izle | Manchester City - Schalke 04 ŞİFRESİZ izle | Manchester City - Schalke 04 ilk 11'leri!
12 Mart 2019, Salı
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- 04 CANLI izle | Manchester City - Schalke 04 ŞİFRESİZ izle | Manchester City - Schalke 04 ilk 11'leri!

Manchester City - Schalke 04 CANLI izle | Manchester City - Schalke 04 ŞİFRESİZ izle | Manchester City - Schalke 04 ilk 11'leri!

son 16 turu rövanş maçında İngiliz devi sahasında Alman ekibi 04 ile karşı karşıya... İlk mücadeleyi deplasmanda 3-2 kazanarak önemli bir avantaj elde edilen İngilizler, bu fırsatı değerlendirip çıkmak istiyor. Schalke 04 ise zorlu deplasmandan farklı bir galibiyet almanın hesaplarını yapıyor...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde 1 numaralı turnuvası olan son 16 turu rövanş maçları ile devam ediyor... İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan , rövanş maçında sahasında 'yi konuk ediyor. İngiliz ekibi skor avantajını kullanarak adını yazdırmanın peşinde... Schalke 04 ise 'de sürpriz bir skorla ayrılarak Devler Ligi hayalini sürdürmek istiyor. Peki bu kritik ve seyir zevki yüksek geçmesi beklenen karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve kanalda? İşte yanıtı...

MANCHESTER CITY - SCHALKE 04 MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

MANCHESTER CITY - SCHALKE 04 MAÇIN 11LERİ

Manchester City XI: Ederson, Walker, Danilo, Sterling, İlkay, Aguero, Laporte, Leroy Sane, Bernardo Silva, , Zinchenko
Schalke 04 XI: Fahrmann, McKennie, Serdar, Bentaleb, Konoplyanka, Stambouli, Burgstaller, Oczipca, S. Sane, Bruma, Embolo

Gol sevinci pahalıya patladı!

HANGİ TAKIM NASIL TURLAR?
Bu maçta Manchester City'e galibiyet için her galibiyet ve beraberlik yetiyor. Bunun yanında 1-0 ve 2-1'lik mağlubiyetler de Manchester City'e yarıyor. Schalke'nin tur atlamak için 2 farklı galibiyete ihtiyacı var. Ancak 4 ya da daha fazlasını atması durumunda tek farklı galibiyetler de Schalke'ye yarıyor.

  1. 12.03.2019
  2. Güncelleme: 12.03.2019 22:50
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