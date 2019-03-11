Gol sevinci pahalıya patladı!
Japonya Ligi'nde oynanan Consodale Sapporo -Shimizu maçında ilginç bir an yaşandı. Sapporo forveti Anderson Lopes, attığı gol sonrası sevincini taraftarlarla paylaşmak isterken bariyer arasındaki boşluğa düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam eden Brezilyalı forvet, takımının 5-2 kazandığı karşılaşmada 4 gol atarak yıldızlaştı.
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