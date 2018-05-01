Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Jupp Heynckes'ten, Cüneyt Çakır yorumu
Bu akşam Real Madrid'le karşılaşacak Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes, maçın Türk hakemi Cüneyt Çakır'la ilgili açıklamalarda bulundu.
Alman teknik adam Cüneyt Çakır'ın çok önemli bir rol oynayacağını belirtirken "Tarafsız ve doğru düdük çalan bir hakem bekliyorum. Maçın gidişatını umarım futbolcular tayin eder" dedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca 2016'da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan ve Bayern Münih'in 2-1 kazanmasına rağmen elendiği Atletico Madrid maçını da hatırlatarak Cüneyt Çakır'ın Griezmann'ın attığı ve ofsayt olan golü verdiğini de sözlerine ekledi.
Fotomac.com.tr / Dış haberler
- 1.5.2018 16:56
- Güncelleme: 1.5.2018 17:27
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Jupp Heynckes'ten, Cüneyt Çakır yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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