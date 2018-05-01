Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Jupp Heynckes'ten, Cüneyt Çakır yorumu

Alman teknik adam Cüneyt Çakır'ın çok önemli bir rol oynayacağını belirtirken "Tarafsız ve doğru düdük çalan bir hakem bekliyorum. Maçın gidişatını umarım futbolcular tayin eder" dedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca 2016'da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan ve Bayern Münih'in 2-1 kazanmasına rağmen elendiği Atletico Madrid maçını da hatırlatarak Cüneyt Çakır'ın Griezmann'ın attığı ve ofsayt olan golü verdiğini de sözlerine ekledi.



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