Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Jupp Heynckes'ten, Cüneyt Çakır yorumu – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    - maçı öncesi 'ten, yorumu

    Real Madrid-Bayern Münih maçı öncesi Jupp Heynckes'ten, Cüneyt Çakır yorumu

    Bu akşam 'le karşılaşacak 'in teknik direktörü , maçın Türk hakemi 'la ilgili açıklamalarda bulundu.

    Alman teknik adam 'ın çok önemli bir rol oynayacağını belirtirken "Tarafsız ve doğru düdük çalan bir hakem bekliyorum. Maçın gidişatını umarım futbolcular tayin eder" dedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca 2016'da Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanan ve 'in 2-1 kazanmasına rağmen elendiği Atletico Madrid maçını da hatırlatarak Cüneyt Çakır'ın Griezmann'ın attığı ve ofsayt olan golü verdiğini de sözlerine ekledi.

    Fotomac.com.tr / Dış haberler


    1. 1.5.2018 16:56
    2. Güncelleme: 1.5.2018 17:27
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