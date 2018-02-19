Bayern Münih, Beşiktaş maçına hazır
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarın Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih, son antrenmanını yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Bayern Münih ile Beşiktaş yarın TSİ 22.45'te Allianz Arena'da karşılaşacak.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:50
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Devir teslim!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı 2penaltılıSerdarDENGESİZ.ÇıkardınKORAY ıAL.GomisiÇıkar.ERENİal.DONKdursunYerinde.FegİÇıkar.Yasinİal.RecepGökaySelçukKaanNerede?AykutuÖrnekAL
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'Fatih Terim yanlış yaptı'
Toplam 21
Yorum
gs lı çok yazık oldu ben fatih terimin tudordan üstün oldugunu daha iyi hoca oldugunu sanmıyorum tudor daha iyiydi fatih kovuldu 4 üncüye aday.
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G.Saray kulüp doktoru uyarmıştı! Gomis...
Toplam 1
Yorum
taner bu durumdaki oyuncuyu oynatmak ne onu riske atmak demektir.ne olursa olsun oynatmamak gerektı.hadi yöneticiler bunu düşünemediler.doktor ni
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