CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , maçına hazır

    <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>, <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçına hazır

    Şampiyonlar Ligi’nde yarın ile karşılaşacak olan , son antrenmanını yaptı.

    Şampiyonlar Ligi Son ilk maçı için son antrenman çalışmasını yapan 'ın rakibi FC maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Jupp Heynckes yönetimindeki antrenmanda Alman ekibi koşu, pas ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Münih ekibi, antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise yarınki mücadelenin taktik provasını yaptı. Antrenmanı çok sayıda basın mensubu takip etti.

    Şampiyonlar Ligi Son ilk maçında ile yarın TSİ 22.45'te Allianz Arena'da karşılaşacak.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN