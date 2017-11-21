Porto'yu devir tarihi değiştir!
Beşiktaş, Portekiz ekibini yenerek puan rekorunu kırmak istiyor - Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplayarak lider durumda bulunan siyah-beyazlılar 5. hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto’yu konuk edecek. -Beşiktaş, Porto’yu yenmesi halinde 13 puana ulaşacak ve hem ilk 5 maçta yenilmeme rekorunu egale edecek hem de Türk takımları arasında en fazla grup puanı alan ekip olmayı başaracak. - Gruptan çıkmak için Beşiktaş’a beraberlik de yetiyor. Kartal yenilse dahi, Monaco-Leipzig maçında Alman temsilcisinin berabere kalması ya da yenilmesi durumunda üst tura çıkacak
ADIM ADIM ZİRVEYE
Türk takımlarında Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puan rekoru F.Bahçe'nin elinde bulunuyor. 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan sarı-lacivertli ekip, grup mücadelesini 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamladı. Söz konusu sezonda 11 puan toplayan F.Bahçe, gruptan çıkarak çeyrek finale kadar yükselmişti. Siyah-beyazlı ekip, Porto ile berabere kaldığı takdirde F.Bahçe'nin 11 puanlı rekorunu da egale edecek.
BERABERLİK YETİYOR
Gruptan çıkmak için Beşiktaş'a beraberlik de yetecek. Siyah-beyazlı ekip, alacağı olası beraberlikle puanını 11'e çıkararak adını üst tura yazdıracak. Beşiktaş, kazanması halinde 13 puana ulaşarak gruptan çıkma başarısı gösterecek. Beşiktaş, Porto'ya mağlup olsa dahi gruptan çıkma şansını elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlılar, rakibine yenildiği takdirde Fransa'da oynanacak Monaco-Leipzig karşılaşmasının sonucunu bekleyecek. Beşiktaş, Leipzig'in olası beraberlik veya yenilgisinde de üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.
SAAT: 20.00
STAT: VODAFONE PARK
HAKEM: Mateu LAHOZ (İSPANYA)
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk.
PORTO: Sar, Pereira, Marcano, Felipe, Telles, D. Pereira, Oliveira, Corona, Herrera, Brahimi, Aboubakar.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 03:05
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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