 Abou bize gelebilir – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Abou bize gelebilir

    Abou bize gelebilir

    , eski talebesi için “Bize kiralık gelmişti, belki yine gelir. Futbol böyle bir şey, ticari bir oyun. Şu anda Porto’da olması, Porto’da kalacağını göstermez’” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Porto maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aboubakar hakkında konuşan Güneş, "Güçlü ve iyi bir oyuncu. Çalışkandır, işini sever. Bize kiralık gelmişti, belki yine gelir. Futbol böyle bir şey, ticari bir oyun. Şu anda Porto'da olması, Porto'da kalacağını göstermez" diye konuştu.

    Takımda sakat veya sorunlu oyuncuları olmadığını ve listedeki tüm futbolcuları kadroya alabileceklerini belirten Güneş şöyle devam etti: "Gruptaki en avantajlı takımız. Ama şu an için sadece ilk 3 sıra garanti, 1 veya 2 değil. Porto'nun 3 puan için oynayacağına hazır olmalıyız, zaten hazırız. Her maç zordur. Kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz, umarım ki öyle olur. İyi oynayıp kazanmamız halinde önemli bir iş olacaktır. Bir sonraki turda bize öz güven getirecektir. Bunu yapabilmemiz için önce yarın kazanmamız gerekecek. Kazanmak için oynayacağız derken hep hücum yapacağız değil. Savunma ve hücumu birlikte yapacağız."
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abou bize gelebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.