Abou bize gelebilir
Şenol Güneş, eski talebesi için “Bize kiralık gelmişti, belki yine gelir. Futbol böyle bir şey, ticari bir oyun. Şu anda Porto’da olması, Porto’da kalacağını göstermez’” dedi
Takımda sakat veya sorunlu oyuncuları olmadığını ve listedeki tüm futbolcuları kadroya alabileceklerini belirten Güneş şöyle devam etti: "Gruptaki en avantajlı takımız. Ama şu an için sadece ilk 3 sıra garanti, 1 veya 2 değil. Porto'nun 3 puan için oynayacağına hazır olmalıyız, zaten hazırız. Her maç zordur. Kendi taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz, umarım ki öyle olur. İyi oynayıp kazanmamız halinde önemli bir iş olacaktır. Bir sonraki turda bize öz güven getirecektir. Bunu yapabilmemiz için önce yarın kazanmamız gerekecek. Kazanmak için oynayacağız derken hep hücum yapacağız değil. Savunma ve hücumu birlikte yapacağız."
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 02:44
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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