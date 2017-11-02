Ne çektin be Subasic!
Monaco'nun kalecisi Subasic, Cenk Tosun'dan çektiği kadar hiçbir forvetten çekmedi... 33 yaşındaki deneyimli eldiven, Cenk'le karşı karşıya geldiği üç maçta da kalesini kapatamadı. Cenk, Subasic'e Monaco ile oynanan iki karşılaşmada üç gol attı. Ayrıca Milli Takımımızın, Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Subasic'i avlayıp, galibiyeti getiren isim olmuştu.
- 02 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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