 Ne çektin be Subasic! – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ne çektin be !

    Ne çektin be Subasic!
    Monaco'nun kalecisi , 'dan çektiği kadar hiçbir forvetten çekmedi... 33 yaşındaki deneyimli eldiven, Cenk'le karşı karşıya geldiği üç maçta da kalesini kapatamadı. Cenk, Subasic'e Monaco ile oynanan iki karşılaşmada üç gol attı. Ayrıca Milli Takımımızın, Hırvatistan'ı Eskişehir'de 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Subasic'i avlayıp, galibiyeti getiren isim olmuştu.

    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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