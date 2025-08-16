CANLI SKOR ANA SAYFA
Rizespor David Akintola resmen Hull City'de

David Akintola resmen Hull City'de

Championship'te mücadele eden Hull City, Çaykur Rizespor'un sağ kanadı David Akintola ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 19:20
David Akintola resmen Hull City'de

Championship'te boy gösteren Hull City, sağ kanadını Süper Lig'de buldu. İngiliz ekibi, Çaykur Rizespor'dan David Akintola'yı bedelsiz olarak 2 yıllığına renklerine bağladı.

Transferinin ardından açıklamada bulunan Akintola, "Burada olmaktan çok mutluyum, o duyguyu tarif edemem. Birkaç hafta önce kulüp bana ilgi gösterdi. Çok kolay bir karardı. Nijerya'da herkes Premier Lig'i izler. Hull daha önce Premier Lig'de oynamıştı, bu yüzden uzun zamandır bildiğim bir takımdı." dedi.

İngiltere'de oynama fırsatından dolayı mutlu olduğunu belirten Nijeryalı oyuncu, "Buradaki insanlar harika, herkes beni çok iyi karşıladı. Teknik direktörümle çalışmayı ve bu harika takıma güzel bir hikaye katmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bir rüyam gerçekleşti. Nijerya'daki her futbolcu İngiltere'de oynamak ister. Büyürken bunu izliyoruz. Takımın büyük işler başarmasına yardımcı olmak için her şeyimi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de daha önce Hatayspor ve Adana Demirspor'da da forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Rizespor formasıyla 36 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

