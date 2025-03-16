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Haberler Rizespor Çaykur Rizespor 0-2 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Çaykur Rizespor 0-2 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 28. haftasında Sipay Bodrum FK deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 13:24 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 15:34
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Çaykur Rizespor 0-2 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Bu mücadeleden Sipay Bodrum FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada ilk gol Çaykur Rizespor'dan Alikulov'un kendi ağlarını sarsması sonucunda geldi.

Bodrum FK bu golle 1-0'lık skorla öne geçti.

Maçın 40. dakikasında Samet Akaydin 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Sipay Bodrum FK'dan Bardhi skoru 2-0'a getirdi.

Bu gollerle Bodrum FK 30 puanla 15. sırada yer aldı.

Çaykur Rizespor ise 33 puanla 11. sırada bulunuyor.

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