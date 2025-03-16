Çaykur Rizespor 0-2 Sipay Bodrum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geldi.
Bu mücadeleden Sipay Bodrum FK 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Karşılaşmada ilk gol Çaykur Rizespor'dan Alikulov'un kendi ağlarını sarsması sonucunda geldi.
Bodrum FK bu golle 1-0'lık skorla öne geçti.
Maçın 40. dakikasında Samet Akaydin 2. sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Sipay Bodrum FK'dan Bardhi skoru 2-0'a getirdi.
Bu gollerle Bodrum FK 30 puanla 15. sırada yer aldı.
Çaykur Rizespor ise 33 puanla 11. sırada bulunuyor.