Atmaca Shelvey

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, Jonjo Shelvey'le yollarını ayırma kararı aldı. Bu sezon 8 maçta kadroya giren, 6'sında 202 dakika şans bulan ve 2 kez ilk 11'de yer alan 32 yaşındaki İngiliz yıldız, kulübüyle fesih için anlaşma noktasına geldi. Ayrılığın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Shelvey, Eyüpspor'u da Instagram hesabından takipten çıktı. Tecrübeli dinamonun yolu iz bıraktığı Rizespor'la kesişecek. Eyüp'teyken de Rizespor'un maçlarını takip eden ve hayranlığını gizlemeyen yeşil-mavili taraftarların sevgilisi Shelvey, ara transferde Atmacalar'a geri dönecek.

3 GOL, 7 ASİST YAPTI

İngiltere Milli Takımı'nda da 6 kez oynayan Shelvey, geçtiğimiz sezon kiralık olarak ter döktüğü Rize ekibinde 33 karşılaşmada forma giyerken, 3 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'in sözleşmesini feshettiği Shelvey, Karadeniz ekibiyle görüşmelerinde uzlaşma sağlayamamış ve sezon başında Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'un yolunu tutmuştu. Bu gelişmeler üzerine yeşil-mavili taraftarlar da gönüllerinde taht kuran ve tam bir Rize aşığı olan Shelvey için sosyal medyada yönetime destek mesajları paylaştı.