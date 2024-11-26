Atmaca kanat açtı

Süper Lig'de istikrarsız bir başlangıç yapan ancak son haftalarda toparlanan Çaykur Rizespor, form grafiğini yukarı taşımaya devam ediyor. Milli araya Karadeniz Derbisi'nde Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek moralli giren yeşil-mavililer, ligin 13. haftasında Eyüpspor deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönerek çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla Eyüpspor'a evindeki ilk mağlubiyetini tattıran Çaykur Rizespor, son 5 maçta 4. galibiyetini alarak puanını 16'ya yükseltti ve dokuzuncu. sıraya yerleşti. Hedef artık daha da yükselmek ve Avrupa kupaları.

6 MAÇIN 3'Ü EVDE 3'Ü DIŞARDA

Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında kalan 6 maçın 3'ünde evinde Kayserispor, Konyaspor ve Beşiktaş ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Gaziantep, Göztepe ve Hatayspor'a konuk olacak. Teknik ekip ve oyuncular, bu yoğun fikstürde alınacak her puanın Avrupa yolunda kritik önem taşıdığının bilincinde.

SIRADAKI RAKIP PAZAR GÜNÜ KAYSERISPOR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü Kayserispor'u evinde ağırlayacak olan Çaykur Rizespor, hazırlıklarını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor. Bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Atmacalar galibiyet serisini 3 maça çıkararak Avrupa hedefini daha da güçlendirmeyi planlıyor.