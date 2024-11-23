Eyüpspor 1-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Eyüpspor ile Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Karadeniz zorlu İstanbul deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Çaykur Rizespor'un gollerini Varasenovic ve Sowe kaydetti.
Eyüpspor'un golü ise Ahmed Kutucu'dan geldi.
Rizespor'da Amir 90+3. dakikada VAR'ın uyarısı sonrası kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Eyüpspor 22 puanda kaldı.
Rizespor ise 16 puana yükseldi.
EYÜPSPOR'DA 3 OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Eyüpspor maçı öncesi Robin Yalçın, Melih Kabasakal ve Ahmed Kutucu cezalı duruma düştü.