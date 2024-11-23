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Haberler Süper Lig Eyüpspor 1-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Eyüpspor 1-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Eyüpspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. İstanbul ekibi 1-0 öne geçtiği mücadelede Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 13:22 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 15:46
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Eyüpspor 1-2 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Eyüpspor ile Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Karadeniz zorlu İstanbul deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Çaykur Rizespor'un gollerini Varasenovic ve Sowe kaydetti.

Eyüpspor'un golü ise Ahmed Kutucu'dan geldi.

Rizespor'da Amir 90+3. dakikada VAR'ın uyarısı sonrası kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Eyüpspor 22 puanda kaldı.

Rizespor ise 16 puana yükseldi.

EYÜPSPOR'DA 3 OYUNCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Eyüpspor maçı öncesi Robin Yalçın, Melih Kabasakal ve Ahmed Kutucu cezalı duruma düştü.

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