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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Yiğit Kurt'un mezarına ziyaret

Galatasaray'dan Yiğit Kurt'un mezarına ziyaret

Galatasaray, trafik kazasında hayatını kaybeden Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan teknik direktör Okan Buruk, "Galatasaray yolunda, Galatasaray için vefat etmiş bir isim. Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i hatırlayacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 13:01
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Galatasaray'dan Yiğit Kurt'un mezarına ziyaret

Galatasaray kafilesi, Tottenham maçını izlemek için Bodrum'dan İstanbul'a giderken geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Cenazeye katılamamıştım, yurt dışındaydım. Galatasaray kulübü olarak çok üzgünüz. Ailesinin yanında olmak istedik. Galatasaray yolunda, Galatasaray için vefat etmiş bir isim. Galatasaraylılar her zaman Yiğit'i hatırlayacak. İnşallah galibiyet alırız ve onu ona hediye ederiz." ifadelerini kullandı.

KAZADA ÖLEN YİĞİT'İN KALBİ FENERBAHÇELİ MİNİK MUHAMMET'E NAKLEDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da İstanbul'a giderken, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobiliyle kaza yaptı. Serkan Kurt'un kullandığı otomobil, TIR'la çarpıştı. Kazada Yiğit Kurt hayatını kaybetti.

Yiğit'in kalbi Ankara'da doğuştan 'Hipoplastik sol kalp sendromu' (HLHS-sol kalp yetmezliği) tedavisi gören Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı'ya nakledildi. Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde 13 Kasım'da başarılı geçen operasyonun ardından Muhammed Berat'ın tedavisi devam ediyor. Galatasaraylı Yiğit'in Kurt'un kalbiyle hayata bağlanan Fenerbahçe hayranı Muhammed Berat, yoğun bakımda kontrol altında tutuluyor. Hemşire Ayşe Merve ile polis memuru Osman Namlı çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Muhammed Berat, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilecek.

"OĞLUMUN BİR AİLESİ DAHA OLDU"

Baba Osman Namlı ise Kurt ailesine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Yiğit'imize Allahtan rahmet diliyorum. Acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Onlar bizlere umut oldu. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. En kısa sürede çocuğumuz tedavi sürecini tamamladıktan sonra ailenin yanına gidip bir araya gelmek istiyoruz. Oğlumun bundan sonra bir ailesi daha oldu. Ben öğrendim ki Yiğit Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in ikonik maskesini istemiş babasından. Maskeyi alamadan o üzücü trafik kazasını geçirmişler Balıkesir'de. Ben Berat'ımı kucağıma aldıktan sonra Victor Osimhen'in maskesi ile birlikte aileye sarılmayı umut ediyorum. Bundan sonra bizim de ayağımızın biri Muğla'da olacak. Çocuğumun bir annesi bir babası daha oldu. Ben polis memuruyum bana burada desteği olan emniyet teşkilatımıza, müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsi çok destek oldular bize bu süreçte. İlk haber geldiğinde çok sevindim, tepkisiz kaldım açıkçası o kadar inanamadım. Bir aylık gibi bir kısa sürede olmasını beklemiyorduk biz" dedi.

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