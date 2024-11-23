Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! Ocakta 3 bomba birden
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, listesindeki 3 yıldızı ocak ayında kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Fluminense'nin kanat oyuncusu Jhon Arias'ta da mutlu sona yakın.
Fluminense'nin sözleşme uzatma teklifini reddeden Arias son anda bir aksilik çıkmazsa ocakta Cimbom'lu olacak.
Aslan, Tottenham'ın 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmaması halinde Güney Koreli forvet Heung-Min Son'a da teklif sunacak.
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