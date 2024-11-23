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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! Ocakta 3 bomba birden

Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! Ocakta 3 bomba birden

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar, listesindeki 3 yıldızı ocak ayında kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! Ocakta 3 bomba birden

Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray üç yıldız için çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! Ocakta 3 bomba birden

Sözleşmesi bitecek Muslera'nın yerine düşünülen Liverpool'un kalecisi Alisson Becker'in menajeriyle bir kez daha temas kuruldu.

Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! Ocakta 3 bomba birden

Liverpool'un kaleci antrenörü Taffarel'in de tavsiyesiyle 32 yaşındaki Alisson transfer teklifine olumlu baktı.

Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! Ocakta 3 bomba birden

Galatasaray uzun süredir peşinde olduğu Fluminense'nin kanat oyuncusu Jhon Arias'ta da mutlu sona yakın.

Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! Ocakta 3 bomba birden

Fluminense'nin sözleşme uzatma teklifini reddeden Arias son anda bir aksilik çıkmazsa ocakta Cimbom'lu olacak.

Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu! Ocakta 3 bomba birden

Aslan, Tottenham'ın 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmaması halinde Güney Koreli forvet Heung-Min Son'a da teklif sunacak.

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