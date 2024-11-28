Kazanacağız

Çaykur Rizespor'un 24 yaşındaki sağ beki Muhammet Taha Şahin, sahalarındaki Kayserispor maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Trabzonspor ve Eyüpspor maçlarını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahin, "Tek odak noktamız Kayserispor. Kazanıp seriyi sürdürmek istiyoruz. Çok zor olduğunun farkındayız. Onun için yoğun şekilde çalışıyoruz. Sadece bu maçı düşünerek alabileceğimiz üç puanla hem taraftarımız hem de şehrimizi mutlu etmek istiyoruz" dedi.

İLHAN PALUT BİZİM İÇİN BİR ŞANS

Muhammet Taha Şahin, genç oyuncular için teknik direktörleri İlhan Palut'la çalışmanın bir şans olduğunu anlatarak, şunları söyledi: Yaşadığımız süreç onun için daha zordu. Çünkü çok alışık olduğu bir durum değil belki de. Ama o takıma inanmaya ve bize inanmaya devam etti. Sonunda tekrardan daha iyi sonuçlar almaya devam ettik. Bizim için öğrenebileceğimiz her şeyi onun bize göstermesi ile daha da iyi yapıyoruz. O bizim için şans diyebilirim açıkçası. İyi bir teknik direktör, iyi de bir insan.

AVRUPA'YI HEDEFLİYORUM

Çaykur Rizespor'un başarılı defansı Muhammet Taha Şahin, hedefinin Avrupa takımlarında boy göstermek olduğunu belirtti. Şahin, "Benim de bireysel hedeflerim var. Buradan belki takımımızı, Çaykur Rizespor'u ve kendimi Avrupa'da ya da büyük takımlarda göstermek gibi" dedi.

TARAFTARIMIZ İTİCİ GÜCÜMÜZ

Muhammet Taha Şahin, Kayserispor karşılaşmasında taraftarların desteğinin son derece önemli olduğunun altını çizdi. Genç savunmacı, "Bu maça onları bekliyoruz. Bizim için itici güçler. Onlar olunca daha iyi oynuyoruz, daha iyi motivasyon sağlıyoruz" diye çağrıda bulundu.