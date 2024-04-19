Haberler Rizespor Avrupa aşkına

Avrupa aşkına

Başakşehir maçı için 3 puan sözü veren İngiliz yıldız, “Buraya Rizespor’u Avrupa’ya götürmek için geldim” derken B.Hersekli orta saha da ana hedefinin Avrupa kupaları olduğunu vurguladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Avrupa aşkına

Çaykur Rizespor, final gibi maçta Başakşehir'e konuk olacak. Takımın İngiliz yıldızlarından Shelvey ve Boşnak maestro Varesanovic, camiaya Avrupa kupaları sözü verdi. Shelvey, "Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Ben buraya Rizespor'u Avrupa kupalarına götürmek için geldim. Kendi bireysel hedefim buydu. Günün sonunda bu hedefe ulaşamazsak kendi adıma işimi doğru olarak yapamadığımı addedeceğim" dedi.

6 PUANLIK BİR MAÇ

Başakşehir maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Varesanovic de "Başakşehir maçına her maça hazırlandığımız gibi hazırlandık. Onlar da bizim gibi Avrupa için mücadele ediyorlar. Bence 3 puanlık maç değil de 6 puanlık bir maç olacak. Ben şu anda bireyselin yanı sıra takımın ve kulübün hedeflerine odaklanmış vaziyetteyim. Şu anda ana hedefim Rizespor'la Avrupa kupalarında oynamak" diye iddialı konuştu.

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