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Çaykur Rizespor'da Lebogang Phiri ile yollar ayrıldı!

Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Güney Afrikalı orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 14:19
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Çaykur Rizespor'da Lebogang Phiri ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde Fransa 2. Lig takımı Guingamp'dan kadrosuna kattığı Lebogang Phiri ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar, 2022 yılında Paris FC'ye kiralık olarak gitmesinin ardından 30 Haziran 2023'de Rizespor'a geri dönen Phiri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Lebogang Phiri ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Lebogang Phiri'ye takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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