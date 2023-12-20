Haberler Rizespor Çaykur Rizespor sahasında Pendikspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor sahasında Pendikspor ile karşılaşacak

Son dakika spor haberleri... Trenyol Süper Lig'in 17. haftasında, Çaykur Rizespor sahasında Pendikspor'u ağırlaycak. İşte detaylar...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor sahasında Pendikspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi, 22 puan ile 8. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Emirhan Topçu yarınki maçta forma giyemeyecek. Sarı kart cezasını tamamlayan İbrahim Olawoyin ise kadroda yer alacak.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı nedeni ile MKE Ankaragücü mücadelesinde görev verilmeyen Atilla Mocsi'nin ise durumu sağlık kurulunun raporuna göre maç saatinde belli olacak.

Karadeniz ekibi, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

DİĞER
Son dakika haberi: İstanbulspor ne ceza alacak? Trabzonspor karşısında sahadan çekilmişlerdi...
Muhalefeti karıştıran operasyon! Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu savaşı resmen başladı: Kim kazanacak?
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca
"Golü bahane ederek..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tangocu Gaich’ten Pendik’e gözdağı
Atmaca iddialı
İSKİ baraj doluluk oranı 20 Aralık 2023
7. sınıf 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ortak sınavı sorular ve çözümleri
📺Kuruluş Osman 141. BÖLÜM FULL İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! 09:40
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca 09:37
Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? Galatasaray - F. Karagümrük maçı ne zaman? 09:36
Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! 09:27
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! 09:17
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:15
Daha Eski
Sezon 2026'dan itibaren ağustosta başlayacak! Sezon 2026'dan itibaren ağustosta başlayacak! 08:49
"Golü bahane ederek..." "Golü bahane ederek..." 08:44
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 20 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 08:06
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 6 gollü çılgın maçta kazanan yok! 01:46
Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! Sevilla Quique Flores ile çıkışa geçti! 01:33