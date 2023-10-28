Çaykur Rizespor'lu taraftarlardan Filistin'e destek!

Statta yerini alan binlerce yeşil-mavili taraftar Türk ve Filistin bayrağı açarak İsrail'i protesto etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma için statta yerini alan binlerce Çaykur Rizespor taraftarı Türk ve Filistin bayrağı açarak İsrail'i protesto etti.

Yeşil-mavili taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi. Çaykur Didi Stadı'nı dolduran taraftarlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek verdi.

Takımlarını desteklemek için tribündeki yerini alan binlerce Çaykur Rizespor taraftarı, Filistin bayrağı ve atkıları açarak Filistin lehine sloganlar attı, dua etti.

Taraftarlar,"Kudus özgür olana kadar mücadele devam edecek. Kudüs İslam'ındır. Öldürülen kardeşin ölen sensin" pankartları açtı.

Statta fetih marşı çalındı.