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Ancelotti veda ediyor
Milli yıldızımız Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid, 4 yıldır görevde olan İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yönetiminde bugün son karşılaşmasına çıkacak. Brezilya'yla anlaşan ve büyük başarılara imza attığı Real Madrid'den ayrılacak olan ünlü teknik adam, bugün Santiago Bernabeu'da LaLiga son hafta maçında Real Sociedad karşılaşmasıyla taraftarlara veda edecek.
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