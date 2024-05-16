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Mübarek adam

Real Madrid'in La Liga'da Alaves maçına yedek başlayan ve 61. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna giren milli yıldızımız Arda Güler, 5-0'lık galibiyete 81. dakikada attığı 5. golle katkı sağladı. İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol" diye yazdı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Mübarek adam
Real Madrid'in La Liga'da Alaves maçına yedek başlayan ve 61. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna giren milli yıldızımız Arda Güler, 5-0'lık galibiyete 81. dakikada attığı 5. golle katkı sağladı. İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol" diye yazdı. Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün" ve "Yıldızı parıldıyor" yorumunda bulundu. Teknik direktör Ancelotti de "Elbette, genç futbolcularımıza çok büyük sevgi duyuyoruz. Arda, çok iyi ilerleme kaydediyor. Doğal bir yeteneği var. Olmayacak anlarda bile goller atıyor" değerlendirmesini yaptı.
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