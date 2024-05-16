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Mübarek adam
Real Madrid'in La Liga'da Alaves maçına yedek başlayan ve 61. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna giren milli yıldızımız Arda Güler, 5-0'lık galibiyete 81. dakikada attığı 5. golle katkı sağladı. İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol" diye yazdı.
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