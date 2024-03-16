Haberler Real Madrid Ancelotti'den Arda Güler'e büyük övgü! "Onun gibisini görmedim"

Ancelotti'den Arda Güler'e büyük övgü! "Onun gibisini görmedim"

İspanya La Liga'da Arda Güler performansıyla adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz hafta ilk golünü Celta Vigo'ya atan genç yıldız, Osasuna maçının 85. dakikasında oyuna dahil oldu. Kısa sürede kalitesini konuşturan Arda Güler'in maçın son anlarında orta sahadan kaleyi yokladığı şutu direkten döndü. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, müsabaka sonrası 19 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti. İşte o sözler...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 20:51
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Ancelotti'den Arda Güler'e büyük övgü! "Onun gibisini görmedim"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 4-2 kazandıkları Osasuna maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Dünyaca ünlü hoca, A Milli yıldızımız Arda Güler'in karşılaşmanın son anlarında orta sahadan yaptığı vuruşun direkten dönmesini değerlendirdi.

"ONUN GİBİSİNİ GÖRMEDİM"

Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu söyleyen Ancelotti, "Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN O ŞUT BİR GOL"

Sözlerine devam eden Ancelotti, "Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol" dedi.

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