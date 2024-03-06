Haberler Real Madrid Real Madrid'e şok! Carlo Ancelotti için hapis cezası istediler

Real Madrid'e şok! Carlo Ancelotti için hapis cezası istediler

Son dakika haberi: Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti'ye hapis cezası istemiyle sarsıldı. Ancelotti, 1 milyon euro'dan fazla gelirini vergi dairesine bildirmediği için yaklaşık 5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 13:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Madrid'e şok! Carlo Ancelotti için hapis cezası istediler

Madrid Savcılığı, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin imaj haklarından elde ettiği geliri vergi için beyan etmediği gerekçesiyle hapis cezasını istedi.

Savcılık, Ancelotti'nin, Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yaptığı ilk dönemde (2013-2015), 2014 (386,361 Euro) ve 2015 (675,718 Euro) mali yıllarında vergi dairelerini 1 milyon Euro'dan fazla dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl dokuz 9 hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İddianameye göre İtalyan teknik adam, iş amaçlı olarak İspanya'da ikamet ettiğini ve adresinin Madrid'de olduğunu iddia etmesine rağmen, vergi beyannamelerinde sadece Real Madrid'den aldığı kişisel çalışma ücretini kaydetti ve başka kuruluşlara devrettiği imaj haklarının kullanımına karşılık gelen geliri beyan etmedi. Savcılık Ancelotti'yi vergi makamlarına karşı iki suçla itham etti.

Ancelotti 4 Temmuz 2013 tarihinde Real Madrid ile 5 Temmuz 2013 - 30 Haziran 2016 dönemini kapsayan sözleşme imzalamıştı.

İddianameye göre; Florentino Perez başkanlığındaki Real Madrid, 25 Mayıs 2015 tarihinde Ancelotti'yi görevden almış olsa da, İtalyan futbol adamı aynı yılın Ekim ayına kadar başkentin merkezi bir meydanındaki evini kiralamış, böylece 2015 yılı boyunca İspanya "kişisel ilişkilerinin ve ekonomik çıkarlarının ana merkezi" olmaya devam etti.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray'da şok karar! Yıldız oyuncunun sözleşmesi feshediliyor...
Kılıçdaroğlu'ndan kasetvari "İmamoğlu" dosyası! "Kurultaydaki akçeli işler ve 'Ekremci' delege borsası yargıya taşınacak" iddiası
Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...
G.Saray'da Zaniolo ve Yunus tehlikesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
R. Madrid'e Valencia engeli!
Arda için sürpriz iddia!
METEOROLOJİ'DEN O İLLERE UYARI | ⛈ Kuvvetli geliyor! Günlerce esir alacak (6 Mart hava durumu)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelotti için hapis cezası istediler! Ancelotti için hapis cezası istediler! 13:14
Fenerbahçe Beko Real Madrid sınavında! Fenerbahçe Beko Real Madrid sınavında! 12:50
Göztepe'ye Ahmed Ildız damgası! Göztepe'ye Ahmed Ildız damgası! 12:43
EURO 2024 için geri sayım! EURO 2024 için geri sayım! 12:15
Sanchez'den anlamlı davranış! Florya'da... Sanchez'den anlamlı davranış! Florya'da... 12:10
F.Bahçe'nin Belçika kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin Belçika kafilesi belli oldu! 12:06
Daha Eski
Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 12:03
Al Nassr - Al Raed maçı hangi kanalda? Al Nassr - Al Raed maçı hangi kanalda? 11:56
Beşiktaş'a Avrupa yolunda büyük fırsat! Beşiktaş'a Avrupa yolunda büyük fırsat! 11:56
Fenerbahçe Avrupa'da 267. sınavında! Fenerbahçe Avrupa'da 267. sınavında! 11:54
Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı hangi kanalda? Al Shabab Riyadh - Al Feiha maçı hangi kanalda? 11:53
Damak - Al Wahda maçı ne zaman? Damak - Al Wahda maçı ne zaman? 11:48