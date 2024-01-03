Real Madrid 1-0 Mallorca (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid ile Mallorca kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Antonio Rudiger kaydetti.

Yedek kulübesinde mücadeleye başlayan Arda Güler, süre şansı bulamadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid üst üste 3. galibiyetini aldı ve 48 puanla liderliğini sürdürdü. 5 maç sonra kaybeden Mallorca ise 18 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Real Madrid sahasında Almeria'yı ağırlayacak. Mallorca ise evinde Celta Vigo'yu konuk edecek.