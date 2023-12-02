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Pendikspor Filistinli çocukları unutmadı! Yüzlerine kırmızı boya sürdüler

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ı sahasında ağırlayan Pendikspor'dan anlamlı bir hareket geldi. Pendiksporlu futbolcular, yüzlerine kırmızı boya sürerek İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkat çekti.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 20:28 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 20:36
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Pendikspor Filistinli çocukları unutmadı! Yüzlerine kırmızı boya sürdüler

Pendikspor ve Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Pendiksporlu futbolcuların yüzüne kırmızı boya sürmüş şekilde sahaya çıkması sonrası futbol severler bunun nedenini merak ediyordu ki, İstanbul ekibi X hesabından bir paylaşım yaptı.

Yapılan açıklamada, kırmızı boyanın işgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklara dikkat çekmek olduğu ifade edildi.

Pendikspor'un X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Futbolcularımız, Galatasaray maçına Filistin'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekmek amacıyla yüzlerine kırmızı boya sürerek çıktılar.''

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