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Milli para atıcımız Aysel Özgan'dan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya!

SON DAKİKA HABERLERİ... Milli para atıcımız Aysel Özgan, kadınlar P2 10m havalı tabanca finalinde 231.1 puanla Paris 2024 Paralimpik Oyunları ikincisi oldu.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:47
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Milli para atıcımız Aysel Özgan'dan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Aysel Özgan, atıcılık branşında kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya elde etti.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'ndeki para atıcılık müsabakalarında milli sporcular Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, finalde atış yaptı.

Aysel Özgan 231.1 puanla finali tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ayşaegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla bu kategoride paralimpik oyunlar 4'üncüsü oldu.

Atıcılık P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında altın madalyayı İran'dan Sarah Javenmardi, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Rubina Francis aldı.

Türkiye, oyunlardaki madalya sayısını 1'i altın, 4'ü gümüş, 2'si bronz olmak üzere 7'ye çıkardı.

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