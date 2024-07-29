Hollanda - Türkiye maçı CANLI İZLE (Hollanda - Türkiye canlı izle) 2024 Paris Olimpiyatları

p>A Milli Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hollanda - Türkiye maçı 29 Temmuz Pazartesi günü TSİ 10.00'de başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya