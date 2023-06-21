Seçim ve Otomobil Piyasası

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi neredeyse tüm sektörlerin operasyonunu ve karar sürecini doğrudan etkiledi. Otomobil piyasası da en çok etkilenen sektörler arasında yerini aldı. Otorapor Oto Ekspertiz yetkililerinin değerlendirmelerine göre özellikle ikinci el otomobil ticareti seçim sonuçlarını bekliyor. Seçimin ilk turundan önce oldukça yoğun bir işlem hacmine ulaşan ikinci el otomobil sektörü, seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte bekleme moduna girdi. Bir önceki haftaya kıyasla işlemlerin neredeyse yarı yarıya düştüğünü bildiren Otorapor yetkilileri seçimin sonuçlanmasının ardından yoğun bir alım satım sürecinin başlayacağını ön görüyor.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, kur fiyatları, küresel kriz ve enflasyon oranı gibi gelişmelerin en çok etkilediği sektörlerden birisi olan otomobil sektörü yeni bir eşiği geçmek üzere. Bildiğiniz üzere seçim sürecinde yatırım araçlarına genellikle biraz daha temkinli yaklaşılır. Yeni seçilecek hükumetin ve Cumhurbaşkanı'nın uygulayacağı politikalar, yatırımlar vb. istikrar ortamını oluşturacak diğer gelişmeler yakından takip edilir. Şu günlerde tam da bu süreçten geçmekteyiz. Seçimin sonuçlanması ve ardından yaşanacak gelişmeler büyük bir merak konusu.

Otorapor yetkililerinin tahmin ve analizlerine göre seçimin ikinci turunun sonuçlanmasının ardından otomobil piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanacak. Seçimin ardından Kurban Bayramı'nın yaklaşmasının da altını çizen yetkililer, bayram dönemlerini genellikle vatandaşların otomobile olan taleplerinin arttığı dönem olarak değerlendiriyor. Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen vatandaşlar bayram dönemlerinde araç satın almaya yönelebiliyor.

Tüm bu gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda araç piyasasını yakından takip eden vatandaşların seçim sonrasından ve Kurban Bayram'ı sezonundan umutlu olması, yerinde bir davranış olarak görünüyor. Fiyatların artması riski de göz önüne alındığında vatandaşların ihtiyaç nedeniyle veya yatırım aracıyla otomobil almaya yönelmeleri bekleniyor.

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