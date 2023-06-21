Haberler Otomobil Seçim ve Otomobil Piyasası

Seçim ve Otomobil Piyasası

Otorapor Oto Ekspertiz tarafından yapılan değerlendirmelere göre otomobil piyasası seçimin sonuçlanmasının hazırlığı içerisinde.

Otomobil Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 11:32 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 15:52
Seçim ve Otomobil Piyasası

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi neredeyse tüm sektörlerin operasyonunu ve karar sürecini doğrudan etkiledi. Otomobil piyasası da en çok etkilenen sektörler arasında yerini aldı. Otorapor Oto Ekspertiz yetkililerinin değerlendirmelerine göre özellikle ikinci el otomobil ticareti seçim sonuçlarını bekliyor. Seçimin ilk turundan önce oldukça yoğun bir işlem hacmine ulaşan ikinci el otomobil sektörü, seçimin ikinci tura kalmasıyla birlikte bekleme moduna girdi. Bir önceki haftaya kıyasla işlemlerin neredeyse yarı yarıya düştüğünü bildiren Otorapor yetkilileri seçimin sonuçlanmasının ardından yoğun bir alım satım sürecinin başlayacağını ön görüyor.

Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, kur fiyatları, küresel kriz ve enflasyon oranı gibi gelişmelerin en çok etkilediği sektörlerden birisi olan otomobil sektörü yeni bir eşiği geçmek üzere. Bildiğiniz üzere seçim sürecinde yatırım araçlarına genellikle biraz daha temkinli yaklaşılır. Yeni seçilecek hükumetin ve Cumhurbaşkanı'nın uygulayacağı politikalar, yatırımlar vb. istikrar ortamını oluşturacak diğer gelişmeler yakından takip edilir. Şu günlerde tam da bu süreçten geçmekteyiz. Seçimin sonuçlanması ve ardından yaşanacak gelişmeler büyük bir merak konusu.

Otorapor yetkililerinin tahmin ve analizlerine göre seçimin ikinci turunun sonuçlanmasının ardından otomobil piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanacak. Seçimin ardından Kurban Bayramı'nın yaklaşmasının da altını çizen yetkililer, bayram dönemlerini genellikle vatandaşların otomobile olan taleplerinin arttığı dönem olarak değerlendiriyor. Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen vatandaşlar bayram dönemlerinde araç satın almaya yönelebiliyor.

Tüm bu gelişmeler ve beklentiler doğrultusunda araç piyasasını yakından takip eden vatandaşların seçim sonrasından ve Kurban Bayram'ı sezonundan umutlu olması, yerinde bir davranış olarak görünüyor. Fiyatların artması riski de göz önüne alındığında vatandaşların ihtiyaç nedeniyle veya yatırım aracıyla otomobil almaya yönelmeleri bekleniyor.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir.

DİĞER
Aşkları doludizgin! Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz aşk tatiline çıktı!
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Resmen duyuruldu
Kanarya'ya transferde zorlu rakipler! 35 milyon euro...
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TOGG sipariş tarihi belli oldu: Bakan Varank gün verdi!
Salih Yoluç Racing Team Turkey ile 2. oldu
2023 kurban fiyatları büyükbaş ve küçükbaş
En uzun gündüz ne zaman?
Çılgın sayısal Loto çekildi mi 21 Haziran?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi 16:40
Karşıyaka Ersin Akay'a emanet! Karşıyaka Ersin Akay'a emanet! 16:39
G.Saray'da Emre Taşdemir'e teşekkür mesajı! G.Saray'da Emre Taşdemir'e teşekkür mesajı! 16:30
Filenin Efeleri Dörtlü Final'e hazır! Filenin Efeleri Dörtlü Final'e hazır! 16:26
G.Saray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor G.Saray'ı Avrupa'da dişli rakipler bekliyor 15:03
İlkay Gündoğan'ın yeni adresi netleşti İlkay Gündoğan'ın yeni adresi netleşti 15:22
Daha Eski
Zajc ile ilgili bomba iddia! Yeni sezonda... Zajc ile ilgili bomba iddia! Yeni sezonda... 15:23
Muleka'ya 2 talip birden! Teklif yapıldı Muleka'ya 2 talip birden! Teklif yapıldı 15:58
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! 16:07
Kanarya'ya transferde zorlu rakipler! 35 milyon euro... Kanarya'ya transferde zorlu rakipler! 35 milyon euro... 16:15
Türk Telekom'da 3 ayrılık birden! Türk Telekom'da 3 ayrılık birden! 16:17
Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor Nelsson transferini açıkladılar! Rekor bonservisle gidiyor 16:20