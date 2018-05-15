Son yolcu Osmanlıspor – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Son yolcu

    Son yolcu Osmanlıspor

    Şampiyonu Akhisar, deplasmanda Kayseri’yi devirdi, bitime 1 hafta kala ligden düşen son takım başkent ekibi oldu.

    Şampiyonu Akhisarspor deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yenerek bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantilerken, Karabük ve Gençlerbirliği'nin ardından küme düşen son takım Osmanlıspor oldu. 20. dakikada Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 39'da Seleznov altıpastan kaçırdı.

    GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
    İkinci yarıda Akhisarspor baskısını artırdı. 69'da Seleznov topu ağlara yolladı: 0-1. Bu golden 4 dakika sonra bu kez Soner farkı ikiye çıkardı: 0-2. 79'da Kravets maçın skorunu belirledi: 1-2. Puanını 39'a çıkaran Akhisar bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi, son düşen Osmanlıspor oldu.

    AKHİSAR'DA MÜTHİŞ SEVİNÇ
    Ziraat Akhisarspor deplasmanda karşılaştığı 'u yenerek ligin bitimine bir hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Akhisarlı oyuncular maç sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

    BAŞKENTTE HÜZÜN VAR
    'a yenilerek haftayı puansız kapatan , Akhisarspor'un kazanmasıyla ligden düşen son takım oldu. Başkent ekibinin oyuncuları Kayseri-Akhisar maçının ardından büyük bir üzüntü yaşarken gözyaşlarına engel olamadı. Osmanlıspor ile birlikte ve küme düştüler.

    KAYSERİSPOR'DA 6 YOLCU
    Çok yaklaştığı Avrupa Ligi hedefini gerçekleştiremeyen Kayserispor'da sözleşmesi biten kiralık oyuncular Badji, Stojiljkovic ve William'ın bonservislerinin alınmayacağı öğrenildi. Ayrıca sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen Asamoah Gyan, Espinoza ve Meleg ile de yolların ayrılacağı bildirildi.
    1. 15.5.2018
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