Son yolcu Osmanlıspor
Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisar, deplasmanda Kayseri’yi devirdi, bitime 1 hafta kala ligden düşen son takım başkent ekibi oldu.
GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ
İkinci yarıda Akhisarspor baskısını artırdı. 69'da Seleznov topu ağlara yolladı: 0-1. Bu golden 4 dakika sonra bu kez Soner farkı ikiye çıkardı: 0-2. 79'da Kravets maçın skorunu belirledi: 1-2. Puanını 39'a çıkaran Akhisar bitime bir hafta kala ligde kalmayı garantiledi, son düşen Osmanlıspor oldu.
AKHİSAR'DA MÜTHİŞ SEVİNÇ
Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Akhisarspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u yenerek ligin bitimine bir hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Akhisarlı oyuncular maç sonrası büyük bir sevinç yaşadı.
BAŞKENTTE HÜZÜN VAR
Beşiktaş'a yenilerek haftayı puansız kapatan Osmanlıspor, Akhisarspor'un kazanmasıyla ligden düşen son takım oldu. Başkent ekibinin oyuncuları Kayseri-Akhisar maçının ardından büyük bir üzüntü yaşarken gözyaşlarına engel olamadı. Osmanlıspor ile birlikte Karabükspor ve Gençlerbirliği küme düştüler.
KAYSERİSPOR'DA 6 YOLCU
Çok yaklaştığı Avrupa Ligi hedefini gerçekleştiremeyen Kayserispor'da sözleşmesi biten kiralık oyuncular Badji, Stojiljkovic ve William'ın bonservislerinin alınmayacağı öğrenildi. Ayrıca sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen Asamoah Gyan, Espinoza ve Meleg ile de yolların ayrılacağı bildirildi.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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