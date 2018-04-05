Osmanlıspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana tedavisi devam eden Özer Hurmacı, hafif adale ağrısı bulunan Maxso katılmazken Lawal takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Başkent ekibi günün tek antrenmanına ısınma koşusuyla start verdi. Saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon çalışması yapan mor sarılılar, daha sonra minyatür kalelerden kurulu alanda oyuna geçti. Oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Osmanlıspor, yarın saat 17.00'de basına ve taraftara kapalı olarak yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 20:10
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 35
Yorum
REİS başkanın sölerini yorumlarken ba hakaret ediyorsunuz aslında ba karektersiz mi de kasıtlı olarak oynamayacak . EMENİKENİN olayı ile karış
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Uslu: "Orman'ın Demba Ba açıklaması etik değil"
Toplam 2
Yorum
muhittin uslu kim ki?neden maydonoz oluyor...
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Göztepe'den Fikret Orman'a sert cevap!
Toplam 4
Yorum
meD profesyonel dünya.ne var bunda büyütecek.galasaray gibi transfer teklif etmemişya.
Osmanlıspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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