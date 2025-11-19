CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA LeBron James rekor kırdı Lakers rahat kazandı | NBA'de günün sonuçları

LeBron James rekor kırdı Lakers rahat kazandı | NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Utah Jazz'ı 140-126 mağlup etti. Lakers'ın süperstarı LeBron James, Vince Carter'ı geride bırakarak NBA'de 23 sezon forma giyen tek oyuncu olarak tarihe geçti. James ayrıca ilk yarıda attığı iki üç sayılık atışla Reggie Miller'ı geçti ve NBA tarihinin en çok üç sayılık atış atan oyuncular sıralamasında altıncı sıraya yerleşti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 10:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LeBron James rekor kırdı Lakers rahat kazandı | NBA'de günün sonuçları

Sakatlığı sonrası bu sezon ilk kez Lakers 5'inde parkeye çıkan 40 yaşındaki LeBron James, 11 sayı ve 12 asist kaydederken, Luka Doncic 37 sayı ve 10 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Vince Carter'ı geride bırakan LeBron James, NBA'de 23 sezon forma giyen tek oyuncu olarak tarihe geçti. James ayrıca ilk yarıda attığı iki üç sayılık atışla Reggie Miller'ı geçti ve NBA tarihinin en çok üç sayılık atış yapan oyuncular sıralamasında altıncı sıraya yerleşti.

Dört kez NBA şampiyonu olan James, çift haneli sayı performans serisini de 1293 maça çıkardı.

James'in NBA'deki ilk maçından 10 gün sonra doğan Keyonte George, Jazz için 34 sayı üretirken, Lauri Markkanen de 31 sayıyla salondan ayrıldı.

CURRY, LİGİN EN ÇOK SAYI ATANLAR LİSTESİNDE CARTER'I GEÇTİ

Orlando Magic'in sahasında Golden State Warriors'ı 121-113 mağlup ettiği maçta NBA'in 3 sayı kralı Stephen Curry, en çok sayı üreten oyuncular listesinde Vince Carter'ı geride bırakarak 22. sıraya yükseldi.

Magic karşısında 34 sayı atan Curry, 25 bin 749 sayıyla listede bir basamak daha yukarı çıktı.

Magic'te Desmond Bane 23 sayı ve 5 top çalma, kenardan gelen Anthony Black ise 21 sayılık performans sergiledi. Wendell Carter Jr. 17 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Çakar'dan olay yorum! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..."
Maçın ardından büyük övgü! "Ödleri patladı"
DİĞER
Dünya Kupası bileti alan 42 ülke belli oldu! İşte o takımlar...
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor
Bu gece parti Türkiye'de!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli güreşçi Ekrem Öztürk gümüş madalya kazandı! Milli güreşçi Ekrem Öztürk gümüş madalya kazandı! 10:18
Dünya Kupası’na katılan en küçük ülke oldular! Dünya Kupası’na katılan en küçük ülke oldular! 10:16
Avrupa devleri Oulai için devrede! Avrupa devleri Oulai için devrede! 10:09
Anadolu Efes Barcelona'yı konuk edecek! Anadolu Efes Barcelona'yı konuk edecek! 10:09
Paris FC-Benfica maçı ne zaman? Paris FC-Benfica maçı ne zaman? 10:00
Çakar'dan olay yorum! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..." Çakar'dan olay yorum! "Play-off'tan Dünya Kupası'na gitmemek..." 09:59
Daha Eski
F.Bahçelileri coşturan Depay haberi! F.Bahçelileri coşturan Depay haberi! 09:51
52 yıl aranın ardından Dünya Kupası! 52 yıl aranın ardından Dünya Kupası! 09:49
Beşiktaş'tan Rafa'ya karşı hamle! Beşiktaş'tan Rafa'ya karşı hamle! 09:36
Wolfsburg-Manchester United maçı ne zaman? Wolfsburg-Manchester United maçı ne zaman? 09:25
G.Saray'da o isme özel ilgi! G.Saray'da o isme özel ilgi! 09:16
Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor Fuente'den şok hareket! İspanya bunu konuşuyor 09:16