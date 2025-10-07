Alperen Şengün'den Atlanta Hawks'a 19 sayı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon öncesi hazırlık maçında Houston Rockets, sahasında Atlanta Hawks'u ağırladı. Ev sahibi ekip, sahadan 122-113'lük skorla galip ayrıldı.
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 5 ribaund ve 6 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.
