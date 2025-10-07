CANLI SKOR ANA SAYFA
Alperen Şengün'den Atlanta Hawks'a 19 sayı

Alperen Şengün'den Atlanta Hawks'a 19 sayı

Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, NBA’de sezon öncesi hazırlık maçında Atlanta Hawks‘ı 122-113 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:05
Alperen Şengün'den Atlanta Hawks'a 19 sayı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon öncesi hazırlık maçında Houston Rockets, sahasında Atlanta Hawks'u ağırladı. Ev sahibi ekip, sahadan 122-113'lük skorla galip ayrıldı.

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 19 sayı, 5 ribaund ve 6 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

— AA SPOR (@aa_spor) October 7, 2025

