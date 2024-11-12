  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler NBA Alperen Şengün Wizards'ı 27 sayıyla devirdi

Alperen Şengün Wizards'ı 27 sayıyla devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayı, 17 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Washington Wizards'ı 107-92 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 10:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alperen Şengün Wizards'ı 27 sayıyla devirdi

NBA'e 5 maçla devam edildi. Rockets'ın Wizards'ı konuk ettiği maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 31 dakika sahada kalarak 27 sayı, 17 ribaunt, 3 asist ve 3 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 11. maçında 8. kez "double-double" yapmayı başardı.

Rockets'ta Jalen Green 18 ve Amen Thompson 13 sayıyla sezonun 7. galibiyetine katkı sağladı.

Kyle Kuzma'nın 18 ve Corey Kispert'ın 12 sayısı ise Wizards'ın 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

CAVALIERS'TAN 12'DE 12

Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-113 mağlup ederek 12'de 12 yaptı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 36 sayı, 8 ribaunt ve Darius Garland 17 sayı, 5 asistle mücadele etti.

Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta ise Zach LaVine 26, Nikola Vucevic ve Coby White 20'şer sayı kaydetti.

SONUÇLAR

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 116-96

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 134-128

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 105-107

Houston Rockets-Washington Wizards: 107-92

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 113-119

F.Bahçe'den Osimhen hamlesi!
Fenerbahçe'den dev transfer!
DİĞER
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan dev operasyon! 3'ü yeni transfer 9 ismin biletini kesti
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
Osimhen’in bonservisi için 3 yıldızdan biri...
Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? G.Saray'dan açıklama geldi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor 5 maçtır yenilmiyor Kayserispor 5 maçtır yenilmiyor 10:46
Milli ara ne zaman bitecek? 13. hafta ne zaman başlayacak? Milli ara ne zaman bitecek? 13. hafta ne zaman başlayacak? 10:39
Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak Özbek'ten olay hamle! Takımı şaha kaldıracak 10:17
Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? G.Saray'dan açıklama geldi Icardi değneksiz nasıl yürüyebiliyor? G.Saray'dan açıklama geldi 10:13
Amrabat’ın golü Beckham’ı geride bıraktı! Amrabat’ın golü Beckham’ı geride bıraktı! 09:53
O isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! O isim F.Bahçe'den ayrılmak istiyor! 09:40
Daha Eski
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı detayları! Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı detayları! 09:38
Tek rakibi Aslan Tek rakibi Aslan 09:36
Aslan çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda Aslan çıldırdı! Osimhen için 3 yıldıza veda 09:15
Osimhen’in bonservisi için 3 yıldızdan biri... Osimhen’in bonservisi için 3 yıldızdan biri... 09:13
Bugün hangi maçlar var?⚽ 12 Kasım Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 12 Kasım Salı 08:21
F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var 00:36