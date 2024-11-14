Alperen Şengün'den mükemmel sekans! 5 saniye içerisinde önce smaç sonra blok

NBA'de Houston Rockets'ın evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 111-103 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 4 blok ve 1 top çalmayla oynadı.
Double double istatistikleri yakalayan Şengün, maçın bitmesine 1 dakikadan az kala Clippers'ı saf dışı bıraktı. Önce vurduğu smaç ile farkı 6'ya çıkardı, ardından rakibini bloklayarak farkın kapanmasına engel oldu.
İŞTE O ANLAR
ALPEREN SENGUN LADIES AND GENTLEMEN pic.twitter.com/Adre8cNKTh— Houston Rockets (@HoustonRockets) November 14, 2024