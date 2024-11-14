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Haberler NBA Alperen Şengün'den mükemmel sekans! 5 saniye içerisinde önce smaç sonra blok

Alperen Şengün'den mükemmel sekans! 5 saniye içerisinde önce smaç sonra blok

NBA'de Houston Rockets'ın evinde Los Angeles Clippers'ı 111-103 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, double double kaydetti. Şengün, maçın bitmesine 1 dakika'dan az bir süre kala önce smaç ardından blok ile Clippers'ı saf dışı bıraktı. İşte o anlar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 10:47 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 10:49
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Alperen Şengün'den mükemmel sekans! 5 saniye içerisinde önce smaç sonra blok

NBA'de Houston Rockets'ın evinde karşı karşıya geldiği Los Angeles Clippers'ı 111-103 yendiği maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 13 sayı, 11 ribaund, 6 asist, 4 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

Double double istatistikleri yakalayan Şengün, maçın bitmesine 1 dakikadan az kala Clippers'ı saf dışı bıraktı. Önce vurduğu smaç ile farkı 6'ya çıkardı, ardından rakibini bloklayarak farkın kapanmasına engel oldu.

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