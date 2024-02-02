Haberler NBA Utah Jazz - Philadelphia 76ers: 124-127 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Utah Jazz - Philadelphia 76ers: 124-127 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Son dakika spor haberleri... NBA'de Utah Jazz, Philadelphia 76ers'a 127-124 mağlup oldu. Maxey, 51 sayılık üstün performansıyla kariyer rekoru kırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 10:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Utah Jazz - Philadelphia 76ers: 124-127 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - İşte NBA'de tüm sonuçlar

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Tyrese Maxey'in kariyer rekoru kırdığı mücadelede Utah Jazz'ı 127-124 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Maxey, 51 sayılık üstün performansıyla 76ers'a sezonun 30. galibiyetini getirdi. 76ers'ta Tobias Harris 28 sayı, 5 ribaunt ve 7 asist, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle galibiyete katkı verdi.

Jazz'da Lauri Markkanen 28 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistle "double-double" yaparken, Collin Sexton 22 sayı, 1 ribaunt ve 6 asistle oynadı.

LAKERS LİDER CELTICS'İ DEVİRDİ

Los Angeles Lakers, deplasmanda Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'i 114-105 yendi. Bu sezonki 25. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 32 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist, D'Angelo Russell ve Jaxson Hayes ise 16'şar sayılık katkı sağladı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 23 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist, Kristaps Porzingis'in 17 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansları sezonun 12. yenilgisini önleyemedi.

SONUÇLAR

New York Knicks-Indiana Pacers: 109-105

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 105-114

Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 101-108

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 124-127

DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için çok sert sözler! "Sergen Yalçın döneminde de..."
MİT'ten bir darbe daha: MOSSAD'a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!
Aslan'ın teklifini geri çevirmiş!
Guardiola'nın öğrencisi Cimbom'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alperen'e kötü haber! All-Star kadroları açıklandı
Alperen’den duble katkı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alperen'e kötü haber! All-Star kadroları açıklandı Alperen'e kötü haber! All-Star kadroları açıklandı 10:10
Tyrese Maxey'den kariyer rekoru! Tyrese Maxey'den kariyer rekoru! 10:05
Stoper değişiyor! İşte Kartal'ın Antalyaspor 11'i Stoper değişiyor! İşte Kartal'ın Antalyaspor 11'i 10:03
Aslan'ın teklifini geri çevirmiş! Aslan'ın teklifini geri çevirmiş! 09:54
Guardiola'nın öğrencisi Cimbom'a geliyor! Guardiola'nın öğrencisi Cimbom'a geliyor! 09:45
Samsunspor - G.Saray maçı hangi kanalda? Samsunspor - G.Saray maçı hangi kanalda? 09:33
Daha Eski
F.Bahçe'den Slovak golcüye kanca! F.Bahçe'den Slovak golcüye kanca! 09:14
G.Saray'da Aurier şoku! Anlaşma bozuldu G.Saray'da Aurier şoku! Anlaşma bozuldu 09:01
Kartal'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu... Kartal'a flaş öneri! Eski Trabzonsporlu... 08:23
Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... 07:36
Sıra sol bekte Sıra sol bekte 06:35
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 06:04