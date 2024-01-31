Alperen coştu

NBA'de Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor... Milli basketbolcumuz, Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'ı 135-119 yendiği mücadeleye damgasını vurdu. Genç yıldız, mücadeleyi 31 sayı, 12 ribaund, 7 asist ile tamamladı. LA Lakers'a Lebron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell'ın 23'er sayıları yetmedi. LeBron karşılaşma sonrasında ay-yıldızlı basketbolcuyu tebrik etmeyi unutmadı. Washington Wizards'ta oynayan Cedi Osman da etkili bir performans ortaya koydu. Takımının San Antonio Spurs'ü 118-113 yendiği mücadelede 20 sayı üretti. Dallas Mavericks ise Luka Doncic'in 45 sayı attığı karşılaşmada Orlando Magic'i 131- 129 yendi.