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Alperen coştu

Houston forması giyen milli basketbolcumuz 31 sayı attı. Rockets, LeBron’lu Lakers’ı devirmeyi başardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Alperen coştu

NBA'de Alperen Şengün fırtınası esmeye devam ediyor... Milli basketbolcumuz, Houston Rockets'ın Los Angeles Lakers'ı 135-119 yendiği mücadeleye damgasını vurdu. Genç yıldız, mücadeleyi 31 sayı, 12 ribaund, 7 asist ile tamamladı. LA Lakers'a Lebron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell'ın 23'er sayıları yetmedi. LeBron karşılaşma sonrasında ay-yıldızlı basketbolcuyu tebrik etmeyi unutmadı. Washington Wizards'ta oynayan Cedi Osman da etkili bir performans ortaya koydu. Takımının San Antonio Spurs'ü 118-113 yendiği mücadelede 20 sayı üretti. Dallas Mavericks ise Luka Doncic'in 45 sayı attığı karşılaşmada Orlando Magic'i 131- 129 yendi.

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