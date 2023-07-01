TRANSFER HABERLERİ | Cedi Osman San Antonio Spurs'e takaslandı!

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers formasını terleten milli basketbolcu Cedi Osman ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

ESPN'de yer alan habere göre Cleveland Cavaliers forması giyen milli yıldız Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takaslandı.

İŞTE TAKAS DETAYLARI

San Antonio Spurs – Cedi Osman, Lamar Stevens ve gelecek ikinci tur draft hakkı.

Miami Heat – Gelecek ikinci tur draft hakkı.

Cleveland Cavaliers – Max Strus.

Cleveland Cavaliers, Max Strus ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncu dört yıl için 63 milyon Dolar kazanacak.

2017'DEN BU YANA CLEVELAND CAVALIERS İÇİN TER DÖKÜYORDU

NBA'deki milli yıldızımız Cedi Osman, 2017-18 sezonundan bu yana Cleveland Cavaliers forması giyiyordu.

Cedi Osman bu süreçte NBA'de 404 karşılaşmaya çıkarken 9.7 sayı – 3.0 ribaund – 2.0 asist ortalamaları yakaladı.

Milli basketbolcu son olarak geçen sezon 8.7 sayı – 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ile mücadele etmişti.