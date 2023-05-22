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NBA efsanesi Carmelo Anthony emekli oldu!

NBA tarihinin en skorer 9. basketbolcusu Carmelo Anthony, 38 yaşında parkelere veda etti. NBA'de 19 sezon geçiren Anthony, en son geçen sezon Los Angeles Lakers formasıyla bir NBA maçına çıkmıştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 20:42
NBA efsanesi Carmelo Anthony emekli oldu!

NBA'den yapılan açıklamada, 10 kez All-Star seçilen 38 yaşındaki ABD'li basketbolcu Anthony'nin emekli olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Anthony ise "Hiçbir şeyimin olmadığı günleri hatırlıyorum, salonda bir basketbol topuyla daha fazlasını hayal ederken... Ama basketbol benim çıkış yolumdu. Amacım güçlüydü, topluluklarım, gururla temsil ettiğim şehirler ve bu yolda beni destekleyen taraftarlar... Beni Carmelo Anthony yaptıkları için o insanlara ve yerlere sonsuza dek minnettarım. Ama artık vedalaşma zamanım geldi. NBA'e bu acı tatlı veda ile, geleceğin benim için ne getireceği konusunda heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

NBA'de 19 sezon geçiren Anthony, en son geçen sezon Los Angeles Lakers formasıyla bir NBA maçına çıkmıştı.

NBA tarihinin en skorer 9. basketbolcusu olarak emekli olan Anthony, kariyerini 28 bin 289 sayıyla tamamladı.

Anthony'den daha fazla sayı atan yıldız basketbolcular ise LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain ve Shaquille O'Neal.

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