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NBA'de yılın çaylağı Orlando Magic'ten Paolo Banchero oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic forması giyen Paolo Banchero, yılın çaylak oyuncusu seçildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 09:55
NBA'de yılın çaylağı Orlando Magic'ten Paolo Banchero oldu

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 20 yaşındaki Banchero, medya mensupları tarafından yapılan oylama sonucu 2022-2023 sezonunda en iyi çaylak oyuncu ödülünü kazandı.

Oylamada Oklahoma City Thunder'dan Jalen Williams ikinci, Utah Jazz'dan Walker Kessler ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligde ilk senesini geçiren oyuncuların aday gösterildiği ve bu yıldan itibaren efsane basketbolcu Wilt Chamberlain'in isminin verildiği ödülü kazanan Banchero, normal sezonu 20 sayı, 6,9 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla tamamladı.

Öte yandan Banchero, Shaquille O'Neal (1992-1993) ve Mike Miller'dan (2000-2001) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Magic oyuncusu oldu.

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