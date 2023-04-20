Haberler NBA NBA'de sezonun başantrenörü ödülü Mike Brown'a verildi

NBA'de sezonun başantrenörü ödülü Mike Brown'a verildi

Son dakika spor haberleri... NBA'de 2022-2023 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülü, Sacramento Kings'i çalıştıran Mike Brown'a verildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 10:55
NBA'de sezonun başantrenörü ödülü Mike Brown'a verildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2022-2023 normal sezonunun en iyi başantrenörü ödülünü, Sacramento Kings'i çalıştıran Mike Brown kazandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre Mike Brown, farklı ülkelerden 100 medya mensubunun değerlendirmesi sonucunda ilk sıra oylarının tamamını alarak yılın başantrenörü ödülünü kazanan tarihteki ilk isim oldu.

Brown, bu yıldan itibaren Boston Celtics'in efsane başantrenörü Red Auerbach'ın isminin verildiği ödüle, 2008-2009 sezonunun ardından kariyerinde ikinci kez layık görüldü.

Oylamada Oklahoma City Thunder'ı çalıştıran Mark Daigneault ikinci, Boston Celtics'in başantrenörü Joe Mazzulla ise üçüncü sırada yer aldı.

Mike Brown yönetiminde normal sezonu 48 galibiyet ve 34 mağlubiyetle Batı Konferansı üçüncüsü olarak tamamlayan Kings, 17 yıllık play-off hasretine son vermişti.

Daha önce NBA'de yılın en iyi savunma oyuncusuna layık görülen Hakeem Olajuwon Ödülü'nü Memphis Grizzlies'ten Jaren Jackson Jr, yılın kritik anlardaki en iyi oyuncusuna verilen Jerry West Ödülü'nü ise Kings'ten De'Aaron Fox kazanmıştı.

DİĞER
Son dakika haberi: Erling Haaland adını tarihe yazdırdı! Lionel Messi'ye inanılmaz fark: İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri...
8 aylık evliliği biten Demet Özdemir’den ihanet açıklaması! Boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu! Meğer Oğuzhan Koç ile...
Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı
Fransa'nın Arda Güler'i G.Saray'a!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nuggets seriyi 2-0 yaptı!
NBA'de ilk kez verilen Jerry West Ödülü'nü De'Aaron Fox kazandı
Bayram menüsü 2023 - Bayram özel yemekler
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?
2023 Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sporting - Juventus maçı saat kaçta? Sporting - Juventus maçı saat kaçta? 11:50
Sevilla - Manchester United maçı saat kaçta? Sevilla - Manchester United maçı saat kaçta? 11:45
G.Saray'dan görülmemiş takas! Dünya bunu konuşacak G.Saray'dan görülmemiş takas! Dünya bunu konuşacak 11:43
Şaşırtan Gedson kararı! Ayrılık... Şaşırtan Gedson kararı! Ayrılık... 11:27
"O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi" "O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi" 11:18
Golcüleri durdurulamıyor savunması geçit vermiyor Golcüleri durdurulamıyor savunması geçit vermiyor 11:11
Daha Eski
Aslan'a 1.91'lik orta saha! Aslan'a 1.91'lik orta saha! 11:06
Fransa'nın Arda Güler'i G.Saray'a! Fransa'nın Arda Güler'i G.Saray'a! 10:57
NBA'de sezonun başantrenörü ödülü sahibini buldu! NBA'de sezonun başantrenörü ödülü sahibini buldu! 10:55
Nuggets seriyi 2-0 yaptı! Nuggets seriyi 2-0 yaptı! 10:46
İki talibi daha çıktı! İşte o takımlar İki talibi daha çıktı! İşte o takımlar 10:37
Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı Icardi transferini duyurdular! İşte yeni takımı 10:27