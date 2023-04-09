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Los Angeles Lakers Thompson ve Harrison'u kadrosuna kattı

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers kadrosunu Tristan Thompson ve Shaquille Harrison ile güçlendirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 22:22
Los Angeles Lakers Thompson ve Harrison'u kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers, Tristan Thompson ve Shaquille Harrison'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadro derinliğini artırmak amacıyla boşta bulunan oyunculardan 32 yaşındaki forvet Thompson ve 29 yaşındaki oyun kurucu Harrison ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Normal sezon sonrası yoluna devam etmesi kesinleşen Batı Konferansı ekibi Lakers'ın, son maçlarda alınacak sonuca göre play-in veya play-off etabına kalması netleşecek.

Son olarak geçen yıl Chicago Bulls'ta görev alan Tristan Thompson, kariyeri boyunca çıktığı 730 maçta 9 sayı ve 8,4 ribaunt ortalamasıyla oynadı. 2011-2020 yılları arasında Cleveland Cavaliers formasını giyen Thompson, Lakers'ın yıldızı LeBron James ile önceden de takım arkadaşı olmuştu.

Bu yıl Portland Trail Blazers ile 10 maçlık kontrata imza atan Harrison ise kariyeri boyunca çıktığı 180 karşılaşmada 5,3 sayı ile 2,5 ribaunt ortalaması yakaladı.

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