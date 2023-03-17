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Denver Nuggets play-off'u garantiledi! İşte NBA'de günün sonuçları

Son dakika spor haberleri... NBA'de Denver Nuggets, Detroit Pistons'ı 119-100'lük skorla yenerek play-off'a kalmayı garantiledi. Nuggets, bu sezon Milwaukee Bucks'ın ardından play-off vizesi alan ikinci takım oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 10:09
Denver Nuggets play-off'u garantiledi! İşte NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Detroit Pistons'ı 119-100'lük skorla geçerek play-off'a kalmayı garantiledi. NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Nuggets, konuk olduğu Pistons'ı yenerek bu sezon Milwaukee Bucks'ın ardından play-off vizesi alan ikinci takım oldu.

Sezonun 47. galibiyetine imza atan Nuggets'ta Nikola Jokic 30 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist, Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı ve 3 top çalma, Jamal Murray 19 sayı, 10 asist ve 6 ribaunt, Aaron Gordon 15 sayı ve 8 ribaunt, Michael Porter 15 sayı ve 5 ribauntla mücadele etti.

Bu sezon 55. kez kaybederek play-off şansı kalmayan Pistons'ta Rodney McGruder 20 sayı ve 8 ribaunt, Jalen Duren 15 sayı ve 13 ribaunt, James Wiseman 14 sayı ve 9 ribaunt, Jaden Ivey 14 sayı ve 6 asist, Cory Joseph 13 sayıyla oynadı.

KINGS EMİN ADIMLARLA PLAY-OFF'A İLERLİYOR

Bu sezon gösterdiği üstün performansla büyük bir sürprize imza atan Sacramento Kings, sezonun 42. galibiyetine, deplasmanda Brooklyn Nets'i 101-96 yenerek ulaştı.

Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Kings'te Domantas Sabonis 24 sayı ve 21 ribauntla "double-double" yaptı. De'Aaron Fox 18 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Malik Monk 12 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Harrison Barnes 11 sayı ve 6 ribaunt, Keegan Murray 11 sayı ve 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 31. kez kaybeden Doğu Konferansı 6'ncısı Nets'te Mikal Bridges 23 sayı ve 4 ribaunt, Spencer Dinwiddie 18 sayı ve 7 asist, Nic Claxton 14'er sayı ve ribaunt, Seth Curry 14 sayı ile oynadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 100-119

Toronto Raptors-Oklahoma City Thunder: 128-111

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 96-101

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 123-139

Phoenix Suns-Orlando Magic: 116-113

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