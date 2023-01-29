Haberler NBA Boston Celtics Los Angeles Lakers'ı uzatmada mağlup etti | NBA'de günün sonuçları

Boston Celtics Los Angeles Lakers'ı uzatmada mağlup etti | NBA'de günün sonuçları

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, Los Angeles Lakers'ı uzatmada 125-121 yendi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 10:43
Boston Celtics Los Angeles Lakers'ı uzatmada mağlup etti | NBA'de günün sonuçları

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Celtics ile Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren Lakers arasındaki maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Celtics, 105-105'lik skorla uzatmaya giden müsabakadan galip ayrıldı.

Celtics'te Jaylen Brown 37 sayı, 9 ribaunt; Jayson Tatum 30 sayı, 11 ribaunt ve Malcolm Brogdon 26 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Lakers'ta 41 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle maçı tamamlayan LeBron James'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

76ERSLI EMBIID'DEN NUGGETS POTASINA 47 SAYI

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets mücadelesi, ligin iki yıldız pivotu Joel Embiid ile Nikola Jokic'i karşı karşıya getirdi. Doğu Konferansı'nın 2. sırasındaki 76ers, seyircisi önünde Batı Konferansı lideri Nuggets ile oynadığı maçı 126-119 kazandı.

Peş peşe 7. galibiyetini alan 76ers'ta Embiid 47 sayı, 18 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma; James Harden da 17 sayı, 13 asistle "double double"a imza attı.

Nuggets cephesindeyse Jokic 24 sayı, 9 asist, 8 ribaunt; Jamal Murray 22 sayı, 6 asist ve Michael Porter 20 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 126-119

Brooklyn Nets-New York Knicks: 122-115

Orlando Magic-Chicago Bulls: 109-128

Detroit Pistons-Houston Rockets: 114-117

Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers: 113-120

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 117-110

San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 118-128 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 103-113

Boston Celtics-Los Angeles Lakers: 125-121 (uzatmada)

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 108-100

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 105-123

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den "Süper" transfer! Barcelona'dan Kadıköy'e geliyor...
İbrahim Tatlıses’e ‘kanlı’ tehdit! 2011 yılında başından vurularak ölümden dönmüştü: "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim"
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor"
F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Durant'ten büyük övgü! "Alperen'i seviyorum"
Antetokounmpo'dan 41 sayı! İşte NBA'de sonuçlar
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekilişi canlı izle
Balıkesir TOKİ sonuç - Balıkesir Altıeylül kazananlar isim listesi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtics Lakers'ı uzatmada mağlup etti Celtics Lakers'ı uzatmada mağlup etti 10:43
Denizlispor - Manisa FK maçı saat kaçta? Denizlispor - Manisa FK maçı saat kaçta? 10:37
Hatayspor 5 maçlık hasrete son verdi Hatayspor 5 maçlık hasrete son verdi 10:36
Yeni Malatyaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 10:31
Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:27
Necati Ateş'ten dikkat çeken sözler! "En büyük pay sahibi..." Necati Ateş'ten dikkat çeken sözler! "En büyük pay sahibi..." 10:22
Daha Eski
Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:21
G.Saray Kerem ile anlaştı! İşte yeni maaşı G.Saray Kerem ile anlaştı! İşte yeni maaşı 10:15
Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor" Çarpıcı sözler! "F.Bahçe'yi stres altında oynatıyor" 10:08
Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? Başakşehir - Konyaspor maçı saat kaçta? 10:06
Napoli - Roma maçı hangi kanalda? Napoli - Roma maçı hangi kanalda? 09:45
F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif... F.Bahçe'ye Osayi piyangosu! Teklif... 09:41