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LeBron James'ten 47 sayılık doğum günü hediyesi!

Son dakika spor haberleri... NBA'de Los Angeles Lakers, Atlanta Hawks'u 130-121 yendi. LA Lakers'ın süperstarı LeBron James, 38. yaş gününde 47 sayılık performans gösterdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2022 Cumartesi 10:55
LeBron James'ten 47 sayılık doğum günü hediyesi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 47 sayı attığı maçta Atlanta Hawks'u 130-121 yendi.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Lakers, James'in 38. yaş gününde Hawks deplasmanından galibiyetle ayrıldı. 47 sayı, 10 ribaunt, 9 asist üreten James, kendisi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.

James, 38 yaşından sonra 45 sayı barajını geçen 4. oyuncu olarak NBA kayıtlarına girdi. Bunu daha önce Michael Jordan, Kerim Abdülcabbar ve Jamal Crawford başarmıştı.

6 ismin çift haneli skor ürettiği Lakers'ta Thomas Bryant 19 sayı, 17 ribaunt, Russell Westbrook da 14 sayı, 11 asist, 8 ribauntla "double double" yaptı.

Hawks'ta Trae Young 29 sayı, 8 asist, Dejounte Murray ise 20 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynadı.

JOKIC "TRİPLE DOUBLE" ORTALAMAYLA BİTİRDİ

New Orleans Pelicans ile beraber Batı Konferansı'nın zirvesini paylaşan Denver Nuggets, sahasında Miami Heat'i 124-119 mağlup etti.

Nuggets'ta 8 oyuncu çift haneli skor üretirken, 19 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double" yapan Nikola Jokic ve 20 sayı kaydeden Kentavious Caldwell-Pope öne çıktı.

Son 2 yıldır normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Jokic, 14 maça çıktığı aralık ayında yüzde 60,4 saha içi isabetiyle 29,2 sayı, 12,3 ribaunt, 10,1 asist ortalamalarını yakaladı.

Sırp pivot böylece Wilt Chamberlain'den (Şubat ve Mart 1968) sonra en az 10 karşılaşmaya çıktığı bir ayda yüzde 60 isabet oranına ve "triple double" ortalamaya sahip 2. oyuncu oldu.

Heat cephesindeyse Tyler Herro'nun 26 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve Bam Adebayo'nun 22 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Washington Wizards: 100-119

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 121-130

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 113-104

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 123-114

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 132-118

New Orleans Pelicans-Philadelphia 76ers: 127-116

Denver Nuggets-Miami Heat: 124-119

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 118-112

Sacramento Kings-Utah Jazz: 126-125

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