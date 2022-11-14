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Cleveland Cavaliers 124-129 Minnesota Timberwolves (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cedi Osman'lı Cavaliers kötü gidişe dur diyemedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Cleveland Cavaliers ile Minnesota Timberwolves'i ağırladı. Müsabakayı Cavaliers 124-129 kaybederken, milli basketbolcumuz Cedi Osman 14 sayı kaydetti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 15:18
Cleveland Cavaliers 124-129 Minnesota Timberwolves (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Cedi Osman'lı Cavaliers kötü gidişe dur diyemedi!

NBA'de Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves'e 124-129 skorla mağlup oldu ve üst üste 4. mağlubiyetini aldı. Milli basketbolcu Cedi Osman, 28 dakika süre aldığı Minnesota karşısında 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ile oynadı. Los Angeles Lakers Brooklyn Nets'i, Anthony Davis'in 37 sayı ile oynadığı karşılaşmayı 116-103 mağlup etti ve bu sezon 3. galibiyetini aldı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Cleveland Cavaliers evinde oynadığı Minnesota'ya 124-129 skorla mağlup oldu ve bu sezon üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cavaliers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'e karşı galip gelemedi ve bu sezon 5. üst üste 4. mağlubiyetle zirve yarışında büyük yara aldı. Minnesota Timberwolves'da D'Angelo Russell 30 sayı, 2 ribaunt, 12 asist ve Karl-Anthony Towns 29 sayı, 13 ribaunt, 3 asist ile galibiyetin mimarı oldu. Cavaliers'ta Darius Garland 51 sayı, 2 ribaunt, 6 asist, Lamar Stevens 15 sayı, 6 ribaunt, 1 asist ve Cedi Osman 14 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ile mağlubiyete engel olamadı.

Los Angeles Lakers sahasında oynadığı Brooklyn Nets karşısında 116-103 skorla galip geldi. Lakers bu sezon 3. galibiyetini aldı. Lakers'da Anthony Davis 37 sayı, 18 ribaunt, 2 asist ve Lonnie Walker 25 sayı, 1 ribaunt ile oynadı. Nets'de Kevin Durant 31 sayı, 9 ribaunt ve 7 asist ile oynadığı mücadelede mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 102 - Memphis Grizzlies: 92
Cleveland Cavaliers: 124 - Minnesota Timberwolves: 129
Philadelphia 76ers: 105 - Utah Jazz: 98
Chicago Bulls: 103 - Denver Nuggets: 126
Sacramento Kings: 122 - Golden State Warriors: 115
Los Angeles Lakers: 116 - Brooklyn Nets: 103

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