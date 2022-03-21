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SPOR HABERİ - NBA oyuncusu Jamal Crawford parkelere veda etti!

Spor haberi... 42 yaşındaki guard Jamal Crawford parkelere veda etti. Kariyeri boyunca 3 kez "NBA Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazanan Crawford vedasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 16:38
SPOR HABERİ - NBA oyuncusu Jamal Crawford parkelere veda etti!

ABD'li yıldız basketbolcu Jamal Crawford, parkelere veda ettiğini duyurdu. Crawford, Twitter hesabından, "Oyuna elveda. Teşekkürler basketbol. Her şeyi sana borçluyum." paylaşımı yaptı.

42 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca üç kez (2010, 2014, 2016) "NBA Yılın Altıncı Adamı" ödülünü kazandı.

2000'den beri NBA'de oynayan Crawford, 14,6 sayı, 2,2 ribaund ve 3,4 asist ortalamaları yakaladı.

Crawford, NBA kariyeri boyunca Chicago Bulls, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Atlanta Hawks, Timberwolves, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors ve Brooklyn Nets formaları giydi.

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