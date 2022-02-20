NBA’de All-Star heyecanı

Basketbol'un zirvesi NBA'de keyifli hafta sonu başlıyor. 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gecede saat 04.00'te ünlü yıldızlar bir kez daha sahne alacak. Doğu Konferansı'nın kaptanlığını Kevin Durant, Batı Konferansı'nın kaptanlığını ise LeBron James yapıyor.
Basketbol'un zirvesi NBA'de keyifli hafta sonu başlıyor. 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gecede saat 04.00'te ünlü yıldızlar bir kez daha sahne alacak. Doğu Konferansı'nın kaptanlığını Kevin Durant, Batı Konferansı'nın kaptanlığını ise LeBron James yapıyor.