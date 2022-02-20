Haberler NBA NBA’de All-Star heyecanı

NBA’de All-Star heyecanı

Basketbol'un zirvesi NBA'de keyifli hafta sonu başlıyor. 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gecede saat 04.00'te ünlü yıldızlar bir kez daha sahne alacak. Doğu Konferansı'nın kaptanlığını Kevin Durant, Batı Konferansı'nın kaptanlığını ise LeBron James yapıyor.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 06:50
NBA’de All-Star heyecanı
Basketbol'un zirvesi NBA'de keyifli hafta sonu başlıyor. 20 Şubat'ı 21 Şubat'a bağlayan gecede saat 04.00'te ünlü yıldızlar bir kez daha sahne alacak. Doğu Konferansı'nın kaptanlığını Kevin Durant, Batı Konferansı'nın kaptanlığını ise LeBron James yapıyor.
DİĞER
Son dakika: Beşiktaş son saniyede kabusu yaşadı! VAR dakikalarca inceledi: Altay'ın penaltı pozisyonu...
Gerçek indirim devletin marketinde! Vatandaşın yüzü güldü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor